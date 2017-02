Tweede mannenavond in Deventer bij Vrijmetselaars

on

Komende vrijdag, 10 februari, is de tweede Men Meet Man-mannenavond van COC Deventer op de nieuwe locatie.



De mannenavond wordt sinds vorige maand gehouden in de kelderbar van de Vrijmetselaarsloge aan de Rijkmanstraat 10 in Deventer.

De avond in de kelder is speciaal voor homo- en biseksuele mannen uit de regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen. In een ongedwongen en gemoedelijke sfeer kan worden bijgepraat met oude bekenden, maar je kunt er ook nieuwe mensen leren kennen.

De deur gaat om 20:00 uur open en er is een lift. De entree bedraagt € 2,00.

