Schiedamse amateurvoetballer is tweede Hero of Football

De Schiedamse amateurvoetballer Danilo Verboom is na de Spaanse scheidsrechter Jesus Tomillero de tweede openlijk homoseksuele voetballer die zich inzet voor het project ‘Heroes of Football’.

Danilo twijfelde lang of hij zou vertellen dat hij homo is. Hij werd gevraagd om mee te spelen in een nieuw vriendenteam. Hij was bang dat hij niet mee zou mogen doen omdat zijn teamgenoten hem niet zouden accepteren.

Hij besloot toch zijn verhaal aan zijn vrienden te vertellen. Daarbij kreeg hij steun van Heroes of Footbal en van Dries Mertens, die bij de Rode Duivels in België speelt.

‘De moeilijkste woorden in het Nederlands – zoals bijvoorbeeld meteorologisch of bavarois – kon ik uitspreken. Maar de simpele woorden ‘ik ben homo’, dát lukte me heel lang niet’, vertelde Danilo aan zijn voetbalvrienden .

Voor hen veranderde niets, ‘als je maar blijft scoren.’

‘Jij bent een mooi voorbeeld voor iedereen’, stak Mertens de amateurspeler een hart onder de riem. ‘Het is mooi om te zien hoe gelukkig je nu bent.’

(Bron: De Morgen, Heroes of Football, foto: screenshot)

