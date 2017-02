Queer Amsterdam is vanaf woensdag online te volgen

on

Woensdag 8 februari start BNN met de dramaserie Queer Amsterdam op internet. De serie is volgens de omroep bedoeld om de veelzijdigheid van de LHBTQ-gemeenschap te vieren.

In negen afleveringen van zes minuten wordt het leven van de 21-jarige Sam (Stefanie van Leersum) gevolgd. Sam (foto) is een man geboren in een vrouwenlichaam en besluit in transitie te gaan. Ze gaat al als man door het leven als ze valt voor de charmes van een lesbisch meisje.

Belangeloos

Queer Amsterdam is gemaakt door regisseur Sanne Peters. Samen met scenarist Anne Chlosta werd de wereld van Queer Amsterdam vorm gegeven. Producenten Marloes Meuzelaar en Dorien Rozing waren er vanaf het begin bij betrokken. De afgelopen twee jaar werkten zij belangeloos naast werk en studie aan de proefaflevering van de dramaserie.

Beeldvorming

De makers ergeren zich al tijden over de beeldvorming op de Nederlandse televisie als het gaat om de LHBTQ-gemeenschap. Ze vinden dat Nederland is klaar voor een serie waarin mensen die normaal gesproken als plat bijfiguur fungeren in de hoofdrol staan. Meuzelaar en Rozing zoeken een investeerder, want het scenario voor nog negen afleveringen ligt al klaar.

Hehobros

Vrijdag 3 februari ging de online comedyserie Hehobros van de VPRO van start. Daarin praten de twee beste vrienden Pepijn Schoneveld en Kevin Hassing – de één hetero en de ander homo – elkaar wekelijks bij over hun leven en relatie.

(Bron: NBF/Roze Golf, foto: screenshot)

