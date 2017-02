Inzameling voor man die andere man besmette met HIV

on

Een geldinzamelingsactie om een advocaat te kunnen bekostigen voor de Amerikaan Michael L. Johnson, heeft inmiddels ruim 5000 dollar opgeleverd. De bedoeling is om 20.000 dollar bijeen te brengen.

Binnenkort dient een nieuwe rechtszaak tegen de man. Het Hof van Beroep verwierp vorig jaar december het vonnis van de rechtbank uit 2015. De rechtbank in de staat Missouri veroordeelde Michael tot 30,5 jaar gevangenisstraf voor het infecteren met HIV van een sekspartner.

Het Hof van Beroep oordeelde dat de rechtszaak tegen Michael Johnson ‘fundamenteel oneerlijk’ is verlopen. De aanklager had bewijsmateriaal niet gedeeld met de verdediging.

Droom

Michael L. Johnson was student-atleet op de Lindenwood University bij St. Louis, waar hij een gerespecteerd worstelaar was. Zijn droom was deelname aan de Olympische Spelen.

Begin januari 2013 werd bij hem HIV geconstateerd. Een paar weken later had hij onbeschermde seks met een medestudent. Bij deze student werd ook HIV geconstateerd en de student getuigde dat Johnson de enige was met wie hij seks had gehad en dat Johnson hem niet verteld had dat hij HIV-positief was. De medestudent stapte naar de politie en die arresteerde Michael Johnson in oktober 2013.

Schuldig

Tijdens de rechtszaak hield Michael Johnson vol dat hij zijn sekspartners van de positieve HIV-test op de hoogte waren. In de rechtszaal kwam de aanklager met drie videofilmpjes op de proppen, waarin hij stelde ‘vrij zeker’ was dat hij verteld had van zijn HIV-status. De jury bevond Michael schuldig aan het infecteren van een sekspartner met HIV, het roekeloos blootstellen van een sekspartner aan HIV en drie pogingen om mensen te besmetten met HIV. De rechter veroordeelde Michael Johnson daarop tot 30,5 jaar cel

Goede advocaat

Michael L. Johnson wacht nu een nieuw proces. Sympathisanten zamelen nu geld in om een goede advocaat te kunnen betalen die hem bij kan staan.

Verouderde wetgeving

Mensenrechtenactivisten oordeelden dat Michael was veroordeeld op basis van verouderde wetgeving van de staat Missouri uit de tijd dat HIV nog niet te behandelen was. Het vonnis zou zijn ingegeven door raciale en homofobe vooroordelen.

Een datum voor het nieuwe proces is nog niet vastgesteld.

(Bron: The Washington Post/ fundedjustice.com)

