Geen homohuwelijk in Frankrijk als Marine Le Pen wint

Als Marine Le Pen van het Front National tot president verkozen wordt, gaat ze het homohuwelijk afschaffen. Dat staat in haar 144 punten tellende verkiezingsprogramma dat zaterdag is gepresenteerd.

Punt 87 van haar verkiezingsprogramma vermeldt dat ze niet alleen het verbod op draagmoederschap handhaaft en dat kunstmatige bevruchting alleen op medische gronden mag worden uitgevoerd, maar ook dat ze de wet die het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht gaat vervangen door een nieuwe vorm van het samenlevingscontract, de pacte civil de solidarité.

Reeds gesloten homohuwelijken zal ze ongemoeid laten.

Punt 87 staat in hoofdstuk vier: ‘Een rechtvaardig Frankrijk’ onder de kop: ‘Gelijke kansen voor iedereen’.

In Frankrijk werd het burgerlijk huwelijk in 2013 opengesteld voor paren van gelijk geslacht. De invoering ervan was een verkiezingsbelofte van president Hollande. Tegen de wet is diverse keren massaal gedemonstreerd.

(Bron: Tétu, programma Au Nom du Peuple, foto: Front National)

