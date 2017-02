Mexico-stad krijgt eigen grondwet met homo-rechten

on

De Mexicaanse hoofdstad Mexico-stad heeft krijgt een eigen grondwet. De burgemeester van de stad heeft de zogenoemde Carta Magna zondag aangeboden.

De grondwet ademt een progressieve sfeer, met rechten voor homo’s, lesbiennes en transgenders, en het recht van vrouwen op abortus. Mexico-stad is de enige plaats in Mexico waar abortus onder geen enkele omstandigheid strafbaar is.

In de Carta Magna is ook vastgelegd dat de stad meer parken moet krijgen en dat een aantal bevoegdheden van het gemeentebestuur in handen komt van wijkraden.

Een gezelschap van gemeentelijke bestuurders, academici en vertegenwoordigers van maatschappelijke groepen heeft vier maanden lang gewerkt aan de grondwet. Inwoners van de stad konden zelf voorstellen doen, mits ze voldoende handtekeningen van de stedelingen wisten te verkrijgen.

De burgemeester sprak van een ‘historische gebeurtenis’. Mexico-stad wordt, net als steden als Washington DC, Canberra en Kuala Lumpur, voor een belangrijk deel bestuurd door de nationale regering. Daartegen rees de laatste jaren verzet; de grondwet maakt de stad dan ook autonomer.

De nieuwe, eigen grondwet wordt volgend jaar van kracht.

(Bron: NOS)

