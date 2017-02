Opnieuw twee homo’s mishandeld in tram in Manchester

on

Twee mannen van in de veertig zijn vorige maand mishandeld in een tram in manchester vanwege hun geaardheid. De politie van Manchester is op zoek naar de daders: een man en een vrouw.

De twee mannen waren op weg naar huis toen het tot een woordenwisseling kwam met een man en twee vrouwen. Dat ontaarde in fysiek geweld waarbij de twee mannen geschopt en geslagen werden, terwijl er allerlei homofobe verwensingen werden geuit.

De slachtoffers moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen aan hun verwondingen.

De politie doet een oproep aan getuigen om zich te melden.

‘We doen alles wat we kunnen om degenen te vinden die hier verantwoordelijk voor zijn. Daarbij hebben we het publiek nodig voor informatie over het incident’, aldus een woordvoerder van de Great Manchester Police.

Eind november 2014 leidde de mishandeling van een homostel nadat ze in de tram een musicalliedje zaten te zingen, tot een spontaan protest.

(Bron: GMP)

