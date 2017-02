Kevin Chomat bezingt het einde van een liefdesrelatie

on

De jonge Franse singer/songwriter Kevin Chomat heeft een nieuw lied geschreven: Un homme à terre. In het lied beschrijft hij hoe een liefdesrelatie tussen twee mannen stukloopt.

Kevin houdt zijn hele leven al van muziek, op z’n tiende kreeg hij drumles. Toen hij zestien werd, kreeg hij zang- en pianoles.

In zijn muziek laat Kevin zijn passie en zijn solidariteit samenvloeien. Bij het schrijven van zijn liedjes ligt het accent op homoseksualiteit.

Meer dan alleen seks

‘Liefde is universeel en ondanks wat sommige mensen denken gaat de liefde tussen twee mannen verder dan alleen seks’, zegt Kevin. ‘Er is wat dat betreft geen verschil tussen hetero en homo. We hebben allemaal gevoelens en liefde kan ons allemaal pijn doen. Homoseksuelen zijn mensen, net als iedereen en daarom verdienen ze dezelfde rechten. Zo simpel is dat.’

—-KIJK HIER DE VIDEOCLIP VAN ‘UN HOMME À TERRE’ —

Vrij om te zijn wie je bent

Met zijn liedjes wil Kevin laten zien dat homoseksuelen gevoelige mensen zijn met dezelfde zorgen als iedereen. Hij wil degenen helpen die het moeilijk vinden om uit de kast te komen omdat ze de reacties van familie en vrienden vrezen. Kevin wil die mensen meegeven dat ze vrij zijn om te zijn wie ze zijn en dat er veel mensen zijn die willen luisteren en willen helpen.

In oktober 2014 verraste Kevin met het lied ‘L’enfant’ over een jongen die uitgesloten werd, nadat hij uit de kast was gekomen.

