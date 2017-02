Harriette van Buel over de SOA van de week: chlamydia

on

Harriette van Buel is sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD IJsselland. Ze bespreekt in de Roze Golf een soa. Het advies van Harriette is natuurlijk: vrij veilig.

Maar vrij je niet veilig en heb je wisselende onbeschermde seksuele contacten, laat je dan regelmatig testen op soa en hiv bij de GGD.

Dit advies geldt met name voor mannen die seks hebben met mannen.

De soa van deze week is Chlamydia. Chlamydia is de meest voorkomende soa in Nederland, vooral bij jongeren. Deze soa loop je heel makkelijk op en wordt veroorzaakt door een bacterie.

Je kunt een chlamydia-infectie hebben zonder dat je het merkt. Doe daarom een soa-check na onveilige seks. Chlamydia is gelukkig goed te behandelen.

Harriette is te horen in de Roze Golf van 5 februari 2017.

Eerder besprak Harriette van Buel syfilis.

