VVD is om: royale meerderheid voor aanpassen Grondwet

Negen politieke partijen zijn voor het opnemen van een verbod op discriminatie op grond van seksuele geaardheid in de Grondwet. Daarmee lijkt de benodigde twee derde meerderheid voor een grondwetswijziging er te zijn.

Ook de VVD is nu voor. De partij was aanvankelijk tegen en wilde een artikel waarin geen enkele minderheid genoemd wordt, maar tijdens een verkiezingsdebat van COC Nederland verklaarde fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat als een aanpassing in die zin niet haalbaar is, hij voor de opneming van een verbod op seksuele geaardheid zal stemmen.

Akkoord

Negen politieke partijen sloten gisteravond een zogenoemd ‘Regenboogstembusakkoord’. D66, GroenLinks, SP, 50 Plus, PvdD, PvdA, VVD, CDA en Artikel 1 – werden het over zeven punten eens.

De partijen gaan zich na de verkiezingen onder meer inzetten om geslachtsregistratie te beperken ende discriminatie van transgenders en interseksuelen wettelijk te verbieden. Verder willen de partijen het mogelijk maken dat gezinnen uit meer dan twee wettelijke ouders kunnen bestaan.

Op de vraag of de hiv-preventiepil PrEP in Nederland moet worden vergoed, konden CDA en VVD geen volmondig ja zeggen.

Succes

Het Roze Stembusakkoord dat het COC in 2012 wist te bereiken, is succesvol gebleken. Zo werd de weigerambtenaar afgeschaft, werd voorlichting over homoseksualiteit op scholen verplicht en werden de rechten voor lesbisch ouderschap geregeld.

Afwezig

SGP, ChristenUnie , Denk en PVV waren ook uitgenodigd voor het debat, maar lieten verstek gaan.

Tijdens de verkiezingsavond werd ook de site Gayvote.nl gelanceerd, waarop de standpunten van de partijen inzake LHBT-kwesties te vinden zijn en de ‘regenboogkandidaten’.

(Bron: Het Parool, COC, foto Wessel Haaxman Facebook)

