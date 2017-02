Radio 5-2: Mario en Sven vertellen over de mishandeling

on

Een gezellig avondje met vrienden in een kroeg in Coevorden eindigde met een paar rake klappen van een bezoeker die niets van homo’s moet hebben. Het overkwam Mario en Sven.

Mario hield er breuk bij zijn neus en een pijnlijk oog aan over; Sven kwam met de schrik vrij. Van zijn klasgenoten kreeg Mario een knuffelbeer (foto). Zij vertellen hun verhaal.

In Kralendijk op Bonaire riep een groep religieuzen in een park anti-homoleuzen. Homobelangenorganisatie EQ is verontwaardigd.

Nederland is geloot voor een plaats in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Songfestival-deskundige Barry van Cornewal beantwoordt de vraag of dat wel of niet gunstig is en wat de gevolgen kunnen zijn voor het songfestival nu het conflict in het oosten van Oekraïne is opgelaaid.

De uitzending van zondag 5 februari is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel