Partijen willen homoseksualiteit in artikel 1 van Grondwet

De Grondwet moet worden uitgebreid om homoseksuelen en gehandicapten beter te beschermen. Dat bepleiten D66, PvdA en GroenLinks.

Ze willen dat deze groepen expliciet worden benoemd in artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt. De partijen kwamen al eerder met het idee, maar hebben dit aangepast na overleg met belangenorganisaties.

Met de verkiezingen in zicht lijkt het voorstel te kunnen rekenen op steun van andere politieke partijen. De ChristenUnie en de SP hebben het opgenomen in hun verkiezingsprogramma, en ook het CDA-congres steunde half januari een voorstel om het idee in het verkiezingsprogramma op te nemen.

De huidige tekst van artikel 1 blijft in de plannen uitgangspunt. Die luidt: ‘Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Daar worden wat de partijen betreft de gronden ‘handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid’ aan toegevoegd.

De VVD ziet niets in uitbreiding van het artikel. Volgens de partij is het voldoende om een Nederlandse versie van de gevleugelde woorden uit de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring ‘All men are created equal’ in de Grondwet op te nemen.

Hoe meer groepen in Artikel 1 genoemd worden, hoe meer nog niet genoemde groepen zich zullen melden. Volgens de VVD moet de essentie van artikel 1 zijn dat alle vormen van discriminatie verboden zijn.

