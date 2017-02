Meepraten over het geloof en homoseksualiteit in Zwolle

on

In de Grote Kerk in Zwolle wordt zondagavond 12 februari gepraat over geloof en homoseksualiteit. Voor velen een ingewikkelde combinatie en de vraag is hoe je daar mee omgaat.

Voor velen is het een zoektocht, die soms een leven lang duurt, want hoe kun je een weg vinden, die bij je past en bij je hoort?

Onder leiding van stadspastor Mariska van Beusichem (foto) wordt er over gepraat in de consistorie van de Grote Kerk aan de Groet Markt in Zwolle. De avond begint om 20:15 en kost € 5,00 per persoon om de kosten te dekken en de kerk te steunen.

De avond is een initiatief van de Grote Kerk en COC Zwolle.

(foto: RTV Oost/Ina Brouwer)

Categorieën:Agenda, Overijssel