Ophef op Bonaire: religieuzen willen homo’s verbannen

Op Bonaire is ophef ontstaan over een bijeenkomst van een religieuze groepering in het Wilhelminapark in Kralendijk.

De groep, Kas di Orashon, scandeerde zaterdag 14 januari luidkeels in drie talen dat alle homo’s en lesbiennes van het eiland zouden moeten worden verbannen.

Volgens de Stichting EQ, die opkomt voor de belangen van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, reageerden eilandbewoners en toeristen verbaasd en geschokt.

Aangifte

‘Voorbijgangers en bezoekers die trouw elke zaterdag met hun kinderen in het park komen om te fietsen en rolschaatsen zijn opgestaan en weggegaan. Gasten van het nabijgelegen restaurant reageerden geschokt, boos en sommige hebben het personeel om uitleg gevraagd. Enkele gasten hebben aangifte gedaan bij de politie’, aldus EQ.

Discriminatie

EQ spreekt van discriminatie en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat ten overstaan van de gehele bevolking, met voorbedachten rade, een specifieke doelgroep binnen de samenleving wordt uitgesloten en gekwetst.

Respect

EQ heeft de zaak inmiddels aangekaart bij gezaghebber Edison Rijna. De stichting komt nu pas naar buiten omdat ze aandacht wil voor wat er gebeurd is, maar wil de zaak niet via social media op de spits drijven. ‘EQ heeft respect voor iedereen, ongeacht geloof, huidskleur, afkomst, seksuele voorkeur of geslacht’, aldus de stichting. Zij verwacht dat omgekeerd ook van anderen.

