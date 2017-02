Een op de negen leraren vermijdt moeilijke onderwerpen

on

Ongeveer een op de negen leraren in het voortgezet onderwijs gaat naar eigen zeggen in de lessen moeilijke onderwerpen uit de weg. Het gaat om onderwerpen als homoseksualiteit, maar ook terrorisme, het slavernijverleden en de politieke situatie in Turkije en Rusland.

In een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek zegt 11 procent van de leraren op middelbare scholen dat ze dat soort onderwerpen niet meer kunnen bespreken. Twee derde zegt deze thema’s wel te behandelen. Er is nauwelijks verschil tussen de grote steden en de rest van het land.

Docenten die gevoelige onderwerpen niet meer behandelen wijzen vooral op de toegenomen tegenstelling die wordt ervaren tussen westerse en niet-westerse normen en waarden.

Dekker

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zegt het niet normaal te vinden als een leraar op school niet durft te vertellen dat hij homo is, of bepaalde onderwerpen uit de weg gaat uit vrees voor gedoe in de klas. ‘We herkennen het zorgelijke beeld dat leraren schetsen, ook uit eigen onderzoek.’

‘Nederland is een land waar je kunt zijn wie je bent, ongeacht je geloof, je herkomst of je seksuele geaardheid’, vindt hij. ‘Het onderwijs is juist een belangrijke plek om die kernwaarden over te brengen op een nieuwe generatie.’

Inspectie

De Onderwijsinspectie heeft onlangs voor het ministerie van Onderwijs onderzocht in hoeverre scholen erin slagen burgerschap over te brengen op hun leerlingen. ‘Dat onderzoek en onze reactie erop sturen we zeer binnenkort naar de Kamer.’

(Bron: NOS)

