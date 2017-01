Nieuw seizoen ‘Hij is een Zij’ start dinsdagavond op NPO3

on

Dinsdagavond wordt de eerste aflevering van het derde seizoen van ‘Hij is een Zij’ uitgezonden. Niet langer Arie Boomsma, maar Jan Kooijman volgt jonge transgenders in hun dagelijks leven.

Storm (9) weet op jonge leeftijd al dat hij zich anders voelt. Hij wil een meisje zijn. Momenteel gaat hij naar school als jongen, maar leeft thuis als meisje. Storm kan niet wachten tot hij de hele dag een meisje kan zijn.

Afscheidsfeestje

Eveline (34) reist de komende maand af naar Thailand waar ze de geslachts veranderende operatie ondergaat. Presentator Jan Kooijman helpt haar met de koffers inpakken en is aanwezig bij het afscheidsfeestje van familie en vrienden.

Papa

Het leven van Elise (27) zag er tot een jaar geleden heel anders uit. Ze had alles: een leuke baan, vrouw en kinderen. Toch voelde ze zich eenzaam en ongelukkig. Totdat Elise ontdekt waar deze gevoelens vandaan komen: ze is geen man, maar vrouw. Elise beseft dat ondanks dat ze nu in transitie is, ze voor haar kinderen altijd papa blijft.

Penis

Al zolang Nick (19) zich kan herinneren voelt hij zich jongen. Maar zijn lichaam matcht nog niet met hoe hij zich voelt. Er staan hem nog twee grote operaties te wachten. Waaronder de operatie waarbij hij eindelijk een penis krijgt.

Bevoorrecht

Presentator Jan Kooijman: ‘Ik vind het een eer om in ‘Hij is een Zij’ te stappen. Met plezier heb ik de eerste twee seizoenen bekeken. Nu ik zelf de gesprekken mag voeren, ben ik nog meer onder de indruk van het doorzettingsvermogen, de openheid en het incasseringsvermogen van mijn gesprekspartners. Zij hebben regelmatig te maken met vooroordelen en tegenslagen. Toch blijven ze positief en gestaag doorwerken naar hun doel: volledig zichzelf worden. Ik voel me bevoorrecht dat ze mij genoeg vertrouwen om mee te mogen kijken tijdens dat traject.’

Hij is een Zij, dinsdag 31 januari, 21.25 uur, NPO 3

De uitzendingen zijn hier terug te kijken.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder