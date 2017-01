Nederland in tweede halve finale Eurovisie Songfestival

on

De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival staat in de tweede halve finale. Dat is dinsdag middels loting bepaald. De tweede halve finale is op donderdag 11 mei en de drie zussen van O’G3NE moeten het opnemen tegen onder meer Denemarken, Macedonië, Ierland, Malta, Rusland, Kroatië en Israël.

In totaal strijden die avond negentien landen tegen elkaar. De eerste halve finale, met achttien landen, is op dinsdag 9 mei; de finale zaterdag 13 mei.

Met welk nummer O’G3NE meedoet is nog niet bekend; volgens de zussen Lisa, Amy en Shelley Vol is er al wel een nummer geselecteerd, maar wordt pas begin maart bekend gemaakt welk liedje dat is.

Van iedereen winnen

De zussen willen het evenement naar Nederland halen. ‘Om dat te bereiken moeten we uiteindelijk van iedereen winnen dus maakt het niet uit wie we op het pad daar naartoe tegenkomen. Wij gaan uit van eigen kracht en zijn druk bezig om het juiste team op alle vlakken om ons heen te verzamelen’, vertelden ze aan Shownieuws

De finale van de 62e editie van het Eurovisie Songfestival wordt in Kiev gehouden. Zangeres Jamala won vorig jaar voor Oekraïne met het lied ‘1944’.

De loting voor de halve finales:

eerste halve finale op dinsdag 9 mei:

Montenegro, Finland, Georgië, Portugal, België, Zweden, Albanië, Azerbeidzjan, Australië, Cyprus, Slovenië, Armenië, Moldavië, Tsjechië, Letland, IJsland, Griekenland, Polen

tweede halve finale op donderdag 11 mei:

Macedonië, Malta, Nederland, Servië, Denemarken, Rusland, Roemenië, Zwitserland, Estland, Israël, Bulgarije, San Marino, Litouwen

(Bron: RTL Nieuws, Shownieuws, foto: screenshot Shownieuws)

