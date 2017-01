Amerikaanse scouting laat voortaan ook transgenders toe

on

Transgender jongeren zijn voortaan welkom bij de Boy Scouts of America. Volgens de organisatie is dat mogelijk door veranderde wetgeving in een aantal staten.

‘Vanaf vandaag accepteren we jongeren in het scoutingprogramma op basis van het geslacht wat ingevuld wordt op het inschrijvingsformulier’, zegt de organisatie in een verklaring.

Weggestuurd

De toen acht jaar oude Joe Maldonado werd vorig jaar van scouting weggestuurd omdat hij transgender bleek te zijn. Zijn moeder diende een klacht in tegen de scoutingvereniging. Zijn moeder zei tegen The Washington Post dat zij denkt haar klacht heeft geleid tot de beleidswijziging. ‘Ik ben blij met de wijziging. Geen ander kind zal dit meer overkomen.’

Homoseksualiteit

Sinds 2013 werd het openlijk homoseksuele jongens toegestaan lid te worden van de scouting, nadat er meer dan 1,8 miljoen handtekeningen waren opgehaald voor het opheffen van het verbod op lidmaatschap van homo’s. In 2015 werd ook het verbod op homoseksuele groepsleiders opgeheven.

Er zijn ongeveer 2,3 miljoen jongeren, tussen de 7 en 21 jaar oud, lid van de Boy Scouts. De organisatie heeft bijna een miljoen vrijwilligers.

(Bron: BSA, Reuters, The Washington Post)

