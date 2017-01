Onduidelijkheid over datum van uitvaart George Michael

on

Het is nog onzeker wanneer de uitvaart van de op Eerste Kerstdag overleden zanger George Michael zal plaatsvinden.

Het lichaam is nog niet vrijgegeven door de lijkschouwer. Het wachten is op de resultaten van een toxicologisch onderzoek.

De Thames Valley Police wil weten of het gebruik van drugs een rol heeft gespeeld. Zijn dood wordt als ‘niet verdacht’ beschouwd. De vriend van Michael is inmiddels twee keer verhoord.

Het is nog niet bekend waar de uitvaart zal plaatsvinden: in de parochiekerk naast zijn huis in Goring-on-Thames, of in Londen, waar hij in Highgate ook een huis had.

Nog steeds leggen fans bloemen bij de huizen van George Michael.

