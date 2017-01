Medewerker café Bodytalk Utrecht geslagen en bespuugd

on

Een medewerker van homocafé Bodytalk in Utrecht is donderdagmiddag uitgescholden en bespuugd in buslijn 8 tussen Utrecht Centraal en de halte Neude.

Dat schrijft eigenaar Feibe Zweers op zijn Facebook-pagina. Hij doet een oproep aan getuigen zich te melden.

Rond 16:50 uur werd de medewerker buiten de bus bij hakte Neude in het gezicht geslagen.

‘De bus was vol, dus er moeten genoeg getuigen geweest zijn. QBuzz gaat er vanuit dat er van de daders duidelijke videobeelden gemaakt zijn, maar daar is geen geluid bij.’

‘De daders waren 4 (kleine) vrouwen, waarvan 1 duidelijk zwanger. Zij stapten dus ook uit bij de halte Neude.’

(Bron: Facebook, foto: Google Streetview)

