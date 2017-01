Pools dorp kiest voor een homoseksuele burgemeester

on

Het Poolse dorp Bobrowniki heeft sinds een nieuwe burgemeester: de openlijk homoseksuele Lukasz Wlodarczyk. Dat is bijzonder in een land waar homoseksualiteit niet vanzelfsprekend is.

De nieuwe burgemeester is open over zijn geaardheid en hoe hij zijn partner heeft leren kennen.

Wlodarcyk werd door 700 van de 800 inwoners van Brobrowniki gekozen.

Eén stem ging naar zijn tegenstander, vermoedelijk uitgebracht door de kandidaat zelf. De overige 99 inwoners gingen of mochten niet stemmen.

Getrouwd

Iedereen in het dorp weet dat de burgemeester homoseksueel is en zelfs getrouwd is met een man, die hij vier jaar geleden via internet leerde kennen. Wlodarczyk en zijn vriend trouwden in Edinburgh, omdat in Polen paren van hetzelfde geslacht niet kunnen trouwen. Het feest werd in Bobrowniki gevierd.

‘Ik had wel wat schrik voor de gevolgen hiervan’, vertelt Włodarczyk aan de tv-zender TVN24. Dat bleek achteraf gezien helemaal niet nodig.

Belangen

Grzegorz Jaworski, burgemeester van Damnica, is niet verbaasd dat zijn collega zoveel stemmen gehaald heeft. ‘De inwoners zien hem niet als iemand die een andere seksuele geaardheid heeft, maar als iemand die hun belangen zal verdedigen op politiek vlak.’

Łukasz Włodarczyk is niet de eerste homoseksuele burgemeester in Polen. In 2014 werd Robert Biedroń de eerste openlijk homoseksuele burgemeester. En in 2011 werd Anna Grodzka als eerste transgender gekozen in parlement.

Lage score

Polen scoort niet meer dan 18% op het vlak van homorechten van mensenrechtenorganisatie ILGA Europe. Op juridisch vlak worden lhbt’ers niet voldoende beschermd tegen haatmisdrijven. Verder bestaan er geen legale samenlevingsvormen bestaan voor holebi’s.

(Bron: TVN24, Het Nieuwsblad, foto: Facebook – Renata Dąbrowska)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws