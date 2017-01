Moonlight van Barry Jenkins in de race voor acht Oscars

on

De veel bekroonde en veelbesproken film Moonlight is genomineerd voor acht Oscars, waaronder die voor Beste Film.

“This is pretty cool! Dit is boven al mijn verwachtingen”, zegt een dolblije, uitzinnige Barry Jenkins tegen Nieuwsuur. Vier jaar lang werkte hij aan Moonlight, dat gebaseerd is op het theaterstuk In Moonlight Black Boys Look Blue.

Identiteit

De film, die eerder al een Golden Globe won in de categorie beste dramafilm, speelt zich af in een ruige buurt van het turbulente Miami en volgt drie periodes uit het leven van de Afro-Amerikaanse tienerjongen Chiron, gespeeld door acteur Ashton Sanders.

Hij groeit op in een achterstandswijk te midden van drugdealers en met een moeder die verslaafd is aan crack. Hij merkt al jong dat hij ‘anders’ is en worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en zijn plaats in de wereld.

Première

De Nederlandse première van Moonlight, is morgen op het International Film Festival Rotterdam (IFFR) in het Black Rebels-programma, met films van zwarte filmmakers.

(Bron: NOS, screenshot film)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws