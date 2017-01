Tholen zet zich in voor acceptatie en veiligheid LHBT’ers

on

De gemeente Tholen gaat zich inzetten voor de bevordering van sociale acceptatie en de veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Uitgangspunt voor het beleid is het LHBT-projectplan van het Anti-Discriminatiebureau Zeeland.

Besloten is om onder meer WMO-consulenten te trainen, zodat problemen die leven bij LHBT-jongeren gesignaleerd worden. Onderzoeksresultaten met betrekking tot de acceptatie van homoseksualiteit worden onder de aandacht gebracht van schoolbegeleiders en werkgevers wordt gewezen op hun rol bij het bestrijden van discriminatie op de werkvloer.

Verder gaat de gemeente actief het werk van het Anti-Discriminatiebureau onder de aandacht brengen van sport- en cultuurverenigingen.

In het gemeentehuis komt een glazen plaquette met de tekst van Artikel 1 van de Grondwet. De gemeente wil jaarlijks stilstaan bij het artikel. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend, maar een woordvoerder van de gemeente oppert dat de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie op 21 maart daar een geschikte dag voor is.

Tholen kwam vorig jaar in het nieuws toen besloten werd de regenboogvlag niet te hijsen op nationale coming-out dag. Het argument om dat niet te doen was dat de gemeente inzet op beleid als het gaat om homo-emancipatie en geen symboolpolitiek wil voeren.

De gemeente benoemde in 2014 vlak voor het verbod van kracht werd drie ‘weigerambtenaren’. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken noemde de benoeming ‘een lange neus naar de Staat’, maar kon de benoeming niet ongedaan maken. ‘Het is feitelijk het ontwijken van de wet zoals die nu geldt, en dat is niet fraai.’

