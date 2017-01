Rainbow Refugee app gelanceerd voor roze asielzoekers

on

Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) heeft vandaag de Rainbow Refugee app gelanceerd.

Via de app kunnen homoseksuele asielzoekers informatie vinden over instellingen en organisaties waar ze terecht kunnen voor informatie en hulp. Ook staat er informatie op de app over rechten en de app kan gebruikt worden voor het doen van aangifte in geval van discriminatie.

De minister lanceerde de app vandaag op een bijeenkomst van het COC. In haar toespraak benadrukte ze dat bij de opvang van asielzoekers de veiligheid staat voorop, maar dat ze aparte opvang van lhbt-asielzoekers geen structurele oplossing is.

‘We zetten hier niemand in een hokje apart, maar koesteren iedereen in ons midden.’

Ze roemde de vrijheden die lhbt’ers in Nederland doorgaans genieten. ‘Maar in azc’s bestaat soms een andere werkelijkheid.’

De app is ontwikkeld door het ministerie, samen met het COC en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zij kregen daarbij hulp van tien asielzoekers.

