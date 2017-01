Adèle Bloemendaal overleden op 84-jarige leeftijd

on

Op 84-jarige leeftijd is actrice, cabaretière en zangeres Adèle Bloemendaal overleden. Ze was al langere tijd ziek en verscheen niet meer in het openbaar.

Bloemendaal was in homokringen geliefd en een graag geziene gast.

Na twee beroertes in 1999 en 2000 deed ze het al rustiger aan. Na 2006 verscheen ze nog nauwelijks in het openbaar. Volgens haar zoon was ze een broze vrouw geworden. In 2014 kreeg ze een derde beroerte.

Adèle Bloemendaal was ruim een halve eeuw actief in het theater en op televisie. Ze speelde vaak wat volkse Amsterdamse types. Kenmerkend waren haar nasale stemgeluid en haar volle schaterlach.

Hits

Bij het grote publiek werd ze onder meer bekend door haar rollen in populaire tv-series als t’ Schaep met de 5 poten en Citroentje met Suiker. Dat leverde haar ook hits op als Het zal je kind maar wezen en We zijn er op de wereld om mekaar te helpen (niet waar). In 1972 scoorde ze ook met de door drs. P. geschreven carnavalshit Wat heb je gedaan Daan en in 1975 met de carnavalshit Een lijster in de la, geschreven door Pieter Goemans (muziek) en Leen Valkenier (tekst).

Het programma Opium (AVROTROS) staat zondagavond in een ingelaste uitzending stil bij het overlijden van Adèle Bloemendaal, om 23.55 uur op NPO 1.

(Bron: NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws