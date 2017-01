Amerikaanse rapper iLoveMakonnen komt uit de kast

on

De Amerikaanse rapper iLoveMakonnen, bekend van de hit Tuesday met Drake, is uit de kast gekomen. Er gingen al een tijdje geruchten en vandaag maakte hij daar een einde aan: ‘I’m gay’, schreef Makonnen Sheran, zoals ‘ie werd geboren, vanochtend op Twitter.

Hij is niet de eerste – een paar jaar geleden kwam Frank Ocean er ook al voor uit dat hij op mannen valt – maar echt mainstream is het ook nog niet. ‘Het is nog steeds een grote stap’, zegt Maartje Buise tegen NOS op 3. Zij studeerde af op homo’s en machogedrag in de Nederlandse hiphop. ‘Hij doet het ook vroeg in z’n carrière. Dat kan best een risico zijn, maar het kan er ook juist voor zorgen dat meer mensen hem gaan checken.’

Same Love

Macklemore & Ryan Lewis spraken zich uitdrukkelijk uit voor gelijkheid en tolerantie met hun hit Same Love. ‘Dat helpt wel voor de acceptatie’, zegt Maartje. ‘Al denk ik eerder dat mensen die het idee hebben dat hiphop heel erg homofoob is, hierdoor meer naar het genre gaan luisteren, in plaats van dat het voor grote verandering zorgt in de hiphopscene zelf.’

Moeilijker

Voor mannen is het moeilijker dan voor vrouwen, denkt Maartje. ‘Het blijft blijkbaar toch eng om als vrouwelijk gezien te worden. Dan zie je dat genderstereotypen nog wel meespelen. Andersom is het toch wat makkelijker. Er zijn ook meer vrouwelijke artiesten die ervoor uitkomen dat ze lesbisch of biseksueel zijn. Zoals Azealia Banks.’

