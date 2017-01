Radio 22-1: Harry Klooster over werk en zijn grote liefde

on

Harry Klooster is één van de bekendste casting directors van Nederland. Voor veel theaterstukken, commercials en televisieseries verzorgde hij de casting.

Zo stond hij aan de wieg van het succes van Goede Tijden, Slechte Tijden en Onderweg naar Morgen.

Harry Klooster werd geboren in Zwolle, in een keurig gereformeerd gezin. Als kleine jongen wilde artiest worden, maar zijn ouders zagen dat niet zo zitten.

Harry vertelt aan Rop Janze in de Roze Golf niet alleen over zijn carrière als zanger én casting director, maar ook over zijn homoseksualiteit en zijn grote liefde Fred.

De uitzending van zondag 22 januari is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Delen: E-mail

Afdrukken

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws