Mannen onder elkaar in online VPRO-comedy Hehobros

Vanaf 3 februari elke vrijdag om 17.00 uur op het VPRO YouTube-kanaal: Hehobros. Een nieuwe online comedyserie, geregisseerd door Albert Jan van Rees, waarin de twee beste vrienden Pepijn Schoneveld (links) en Kevin Hassing – de één hetero en de ander homo – elkaar wekelijks bijpraten over hun leven en relatie.

Hoe werkt een vagina eigenlijk? Sturen heterostellen elkaar selfies van hun geslacht? En is Enzo Knol niet veel meer een naam voor een stripfiguur?

Pepijn en Kevin kunnen elkaar alles zeggen en vragen. Elke week komen ze samen in hun favoriete restaurant. Tussen het eten, drinken en flirten met de serveerster door, praten de twee beste vrienden over hun leven en relatie.

Ondanks het feit dat Pepijn hetero is en Kevin homo, zijn er veel overeenkomsten. Beiden worden jaloers, zijn onzeker over hun lichaam en moeten concessies doen om hun relatie gezond te houden. Maar er zijn ook verschillen tussen de homo- en heterowereld. Sommige zijn waar en sommige zijn enkel gebaseerd op vooroordelen. Zijn homo’s echt meer bezig met seks? En wie is in beide relaties ‘het vrouwtje’? De vrienden bespreken ook deze stigma’s.

De situaties zijn uit het leven gegrepen en de gesprekken zijn precies zoals Kevin en Pepijn ze ook in het echt met elkaar hebben. De vrienden vertellen elkaar de waarheid, komen voor elkaar op en zijn vooral niet te beroerd om zichzelf en de ander voor gek te zetten.

Hehobros – 3, 10, 17, 24 februari en 3 maart op het VPRO YouTube kanaal en op vpro.nl/hehobros

