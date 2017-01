Datum voor Gay Pride Lemelerveld vastgesteld: 22 juli

on

De plannen voor een homofeest in Lemelerveld nemen steeds meer concrete vormen aan. De datum voor de Gay Pride is vastgesteld op zaterdag 22 juli.

Aanvankelijk stond het feest gepland op maandag 31 juli.

Het evenement is een initiatief van drie inwoners van Lemelerveld: Karijn Lodewijks (op de foto rechts), Lynn Kleinlugtenbeld (links) en Thijs Mars

‘We are gonna make Lemelerveld pride, want de gaypride Lemelerveld gaat er komen!’ schrijven ze op hun Facebookpagina.

Amsterdam

Eerder vertelde Karijn Lodewijks dat er in de buurt vrij weinig te doen is voor homo’s en lesbiennes: ‘Wij vinden dat hier verandering in gebracht moet worden. Ook hebben wij gemerkt dat de Amsterdamse canal pride een bepaald beeld heeft neergezet (ordinair, overdreven etc.) van de LGBT gemeenschap. Dit imago willen wij aanpakken.’

Uit de kast

Ze gaan zicht richten op ‘feest, muziek, gezelligheid. Dat soort dingen.’

‘Haal je foute kleren uit de kast of trek jezelf uit de kast, want het gaat een enorm mooie dag worden! Iedereen is welkom, in Lemelerveld kun je namelijk gewoon jezelf zijn.’

(Bron: RTV Oost, foto: Facebook)

