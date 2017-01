on

De vrouw van de schutter, die vorig jaar 49 mensen doodde bij homo-club Pulse in Orlando, is aangehouden in San Francisco.

De vrouw, Noor Salman, wordt verdacht van medeplichtigheid en obstructie van de rechtsgang. Ze werd al eerder ondervraagd, maar wist naar eigen zeggen niets af van het naderende bloedbad.

Ze vertelde de FBI dat haar man was geradicaliseerd in het jaar voorafgaand aan de aanval op 12 juni 2016.

