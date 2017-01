COC ZondagMiddagSalon in Deventer met documentaire

on

Tijdens de COC-ZondagMiddagSalon in Deventer komende zondag (22 januari) wordt een documentaire vertoond.

Het betreft een aflevering uit de VARA-documentaire ‘Op Zoek Naar …’ uit 1977.

In de documentaire gaan twee mannen op zoek naar discriminatie in Nederland. Daarbij doen ze ook Deventer aan. Er zijn beelden te zien van ‘De Bokking’, het COC-café destijds in Deventer.

Chris Breman, die in de documentaire is te zien, zal een korte inleiding verzorgen en neemt krantenartikelen en brieven uit die tijd mee.

De ZondagMiddagSalon is een initiatief van de 50Plusgroep van COC Deventer en is tussen 16:00 en 19:00 uur bij De Fermerie aan het Muggeplein 9 in Deventer.

De toegang is gratis.

Bij de foto: op 26 januari 1974 opende burgemeester Bolkenstein van Deventer het nieuwe voorlichtings- en ontmoetingscentrum van de NVSH en de N.V.I.H. COC aan de Bokkingshang.

Meer over de geschiedenis van COC Deventer is hier te vinden.

