Toetsenist Larry Steinbachek van Bronski Beat overleden

on

De toetsenist van Bronski Beat, Larry Steinbachek, is vorige maand op 56-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Steinbachek’s zus Louise Jones aan BBC News verklaard. Hij overleed aan de gevolgen van kanker.

Steinbachek (op de foto in het midden) vormde samen met Jimmy Somerville (links) en Steve Bronski (rechts) de groep Bronski Beat in 1983. De groep had in 1984 hits, waaronder Smalltown Boy en Tell me why?

Smalltown Boy ging over de angst van het opgroeien als homoseksueel. De hoes van hun debuut album The Age of Consent vermeldt de leeftijd waarop homo’s seks mogen hebben in verschillende landen.

Na het vertrek van Somerville in 1985, gingen Bronski en Steinbachek nog door met de band. Later vertrok Steinbachek naar Amsterdam. Daar bleef hij bezig in de muziek. Zo werkte hij mee aan enkele musicals.

(Bron: ANP/BBC)

Delen: E-mail

Afdrukken

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws