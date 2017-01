Homorechtenadvocaten Kameroen krijgen Geuzenpenning

on

De Geuzenpenning wordt dit jaar uitgereikt aan Alice Nkom en Michel Togué, twee advocaten uit Kameroen. Zij zijn een van de weinige advocaten die bereid zijn om homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te verdedigen.

‘Ondanks ernstige bedreigingen gaan ze hiermee onverminderd door. Het gaat immers om één van de universele rechten van de mens: het verbod op discriminatie op grond van seksuele voorkeur’, aldus de Stichting Geuzenpenning, die de onderscheiding toekend aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en die zich verzetten tegen discriminatie, dictatuur en racisme.

In Kameroen is homoseksualiteit bij wet verboden. Mensen die seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht lopen het risico op een celstraf van maximaal vijf jaar en een boete.

Eerste donkere raadsvrouw

Nkom is sinds 1969 advocate en was de eerste raadsvrouw met een donkere huidskleur in Kameroen. Een van haar doelen is om de wet tegen homoseksualiteit te laten schrappen. Togué werkt sinds 2003 als advocaat en begon met het verdedigen van homoseksuelen nadat hij een man had ontmoet die door zes andere advocaten al was afgewezen.

Tegenwerking

De twee advocaten worden veelvuldig tegengewerkt door de Kameroense regering, maar hun werk lijkt volgens de stichting Geuzenpenning niet zonder resultaat te zijn. Zo is het aantal veroordelingen in het land op grond van de anti-homowet de laatste jaren fors gedaald, zegt de stichting.

De Geuzenpenning wordt op maandag 13 maart uitgereikt in de Grote Kerk in Vlaardingen.

(Bron: NOS, Stichting Geuzenverzet, foto: Stichting Geuzenverzet)

