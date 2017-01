80ste geboortedag van Conny Vandenbos bij Omroep Max

on

Het is maandag 16 januari precies 80 jaar geleden dat Conny Vandenbos werd geboren. Omroep Max staat maandag in het tv-programma Tijd voor Max stil bij de tachtigste geboortedag van de zangeres.

Conny Vandenbos werd in Den Haag geboren als Jacoba Adriana (Conny) Hollestelle. Ze begon haar carrière bij het Avro-kinderkoor en trad in 1960 op in het KRO radioprogramma Springplank met Franse chansons. Verder was ze te zien in de eerste tv-show van Rudi Carell. In 1962 deed ze mee aan de voorrondes voor het Eurovisiesongfestival en twee jaar later had ze haar eigen tv-show: Zeg maar Conny.

Ze deed in 1965 voor Nederland mee aan her Eurovisiesongfestival met het liedje ’t Is genoeg, goed voor een elfde plaats. Haar eerste grote hit had ze een jaar later. Ik ben gelukkig zonder jou behaalde een top tien notering. In de jaren zeventig was ze succesvol met liedjes als Sjakie van de hoek, Ik geef je een roosje m’n roosje en Ome Arie.

Conny trouwde in 1959 met Wim van den Bos. In 1965 liep het huwelijk stuk en omdat ze al bekendheid genoot onder de naam Conny van den Bos, besloot ze die naam aan te houden, maar dan wel aan elkaar geschreven: Conny Vandenbos. Ze overleed op 7 april 2002 op 65-jarige leeftijd.

In Tijd voor Max haalt Harry Klooster herinneringen op aan de zangeres en Sjors van der Panne vertolkt een van haar liedjes.

Tijd voor Max, maandag 16 januari, NPO 1, 17:10 uur.

