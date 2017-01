Surinaamse transgender mag zich als vrouw inschrijven

on

De als man geboren Surinaamse transgender Yvanna Hilton mag zich als vrouw inschrijven bij de Surinaamse burgerlijke stand. De rechter heeft dat beslist na jarenlange juridische touwtrekkerij.

Yvanna werd in 2009 na een operatie getransformeerd tot vrouw, maar het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) weigerde haar met haar nieuwe geslacht in te schrijven. De rechter heeft nu beslist dat een transgender met zijn of haar nieuwe geslacht ingeschreven kan worden.

Eindelijk trouwen

Yvanna heeft verheugd gereageerd. ‘Ik kan nu eindelijk trouwen en kinderen adopteren’, zegt ze tegen de NOS. ‘En ik kan eindelijk als vrouw gaan solliciteren. Dat was erg moeilijk omdat ik overal als man geregistreerd stond.’

Protest

De zaak tegen Yvanna heeft met name in religieuze kringen in Suriname veel stof doen opwaaien. De gemeente Gods Bazuin van geestelijke Steve Meye heeft scherp geprotesteerd tegen de wens van de transgender. Vorige maand demonstreerden een paar honderd mensen om hun afkeer te uiten tegen geslachtsverandering.

Trots

De Amsterdams-Surinaamse GLBT activist Mikel Haman is trots op wat er nu in Suriname gebeurt. Hij zegt dat het vonnis van de rechter ook van belang is voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland. ‘De overwinning van Yvanna opent vanaf nu wegen voor transgenders die hier wonen. Ik ben de afgelopen maanden al door een paar transseksuele Surinamers benaderd die naar Suriname willen om hun geboorteakte aan te laten passen.’

De staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak, meldt Surinaams dagblad De Ware Tijd.

Yvanna Hilton was in 2011 te zien in een promo voor de nationale Coming Out Day van LGBT Platform Suriname.

