Radio 15-1: Renate Reijnders over humor en over zichzelf

on

Renate Reijnders (1973) is actrice, cabaretière, columniste, stemactrice en trainster. Ze toert door het land met haar Humorcollege.

Ze werd geboren in het Limburgse beek en studeerde aan de Theateropleiding in Arnhem. In 2000 won ze als helft van het cabaretduo Reijn en Goed het Leids Cabaret festival. Ze heeft inmiddels negen programma’s op haar naam staan waarmee ze optrad in de Nederlandse schouwburgen. Verder was ze te zien in onder meer Gooische Vrouwen en de film Gluckauf.

Renate is humortrainer: ze verzorgt workshops voor het bedrijfsleven. Met haar workshops wil ze haar leerlingen bewust maken van de kracht van humor.

Ze is te gast in de Roze Golf en vertelt over humor, haar coming out en hoe het is om met haar echtgenote twee zoons op te voeden.

De uitzending van zondag 15 januari is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Delen: E-mail

Afdrukken

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel