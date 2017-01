Voorzitter Engelse voetbalbond: kom samen uit de kast

on

Voorzitter Greg Clarke van de Football Association stelt voor dat homoseksuele profvoetballers gezamenlijk uit de kast komen. Dat zou de coming out makkelijker maken.

‘Als een aantal topvoetballers uit de kast wil komen, waarom doen ze dat dan niet gezamenlijk?’, aldus Clarke in The Times. ‘De Premier League, Football League en FA zouden aan het begin van een seizoen met zulk nieuws naar buiten kunnen komen. Expres aan het begin, wanneer iedereen nog vrolijk is, de zon schijnt en iedere fan denkt dat het zijn seizoen gaat worden.’

Lijden

Clarke zegt met een aantal homoseksuele profvoetballers gesproken te hebben en ze hebben voorgesteld gezamenlijk uit de kast te komen. Hij zei eerder dat individuele profvoetballers onder hun coming out kunnen lijden. Hij zei dat naar aanleiding van een enquête van BBC Radio 5-live, waaruit bleek dat 8 procent van de fans zouden afhaken als iemand van hun favoriete elftal openlijk homoseksueel is.

Niet dwingen

De voorzitter van de Footbal Association zegt niet te weten of het betaalde voetbal klaar is voor openlijk homoseksuele spelers. Hij wil spelers niet dwingen open te zijn over hun seksuele geaardheid. ‘Dat is niet goed. De mensen zijn voorzichtig. Zodra je uit de kast bent, is er geen weg meer terug.’

Makkelijker

Ed Connell van de Gay Football Supporters’ Network denkt dat het gezamenlijk uit de kast komen een stuk makkelijker is voor de individuele spelers, ‘maar zolang er onderling nog foute grappen worden gemaakt over homo’s en homo’s onderwerp zijn van spreekkoren op de tribune, zie ik het nog niet gebeuren.’

Justin Fashanu was in 1990 de eerste Engelse voetballer die uit de kast kwam. Hij pleegde acht jaar later op 37-jarige leeftijd zelfmoord. Sindsdien is er geen mannelijke professionele voetballer uit de kast gekomen.

(Bron: The Times, BBC, foto: screenshot FA)

