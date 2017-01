Advocaat dader steekpartij AZC: mijn cliënt is zelf homo

on

De man die in het asielzoekerscentrum in Bellingwolde een homo uit Iran neerstak, is zelf homoseksueel. ‘De argumenten die later werden gebracht, dat het anti-homogeweld zou zijn, hebben ons zeer verbaasd. Zeker omdat mijn cliënt zelf ook homo is’, aldus de advocaat van de verdachte.

De verdachte ontkende vandaag voor de rechtbank in Groningen ook zelf dat homohaat de aanleiding zou zijn geweest om de man neer te steken.

‘Nee, nee, nee. Dat is niet waar, het is echt niet waar’, reageerde de man op deze beschuldiging.

Drugs

Volgens de verdachte werd hij boos nadat hij van het slachtoffer een joint had gekocht, waar geen marihuana in zat. ‘Hij heeft mij bedonderd. Ik heb hem betaald en ik zou een jointje krijgen’, aldus de verdachte.

Ook de officier van Justitie gaat uit van een ruzie over drugs. Zij gelooft niet dat homohaat de oorzaak is: ‘Uit geen enkel onderzoek blijkt dat het gaat om geweld vanwege de geaardheid of het geloof van het slachtoffer’.

Homohaat

De man raakte in september zwaar gewond toen hij werd neergestoken door de verdachte. Ruim een maand later trok homohulporganisatie LGBT Asylum Support aan de bel. De stichting staat het slachtoffer bij en stelden op basis van een getuigenverklaring dat de man het slachtoffer is geworden van homohaat.

Schizofrenie

Tijdens de zitting bleek dat de verdachte kampt met zowel psychische als verslavingsproblemen. Zo gebruikte hij cocaïne, heroïne, marihuana en alcohol. Volgens deskundigen vertoont de man tekenen van schizofrenie, maar kunnen deze klachten ook gekomen door het vele drugsgebruik van de man.

Uitzetting

Het OM eiste een gevangenisstraf van achttien maanden. De kans is groot dat de verdachte op korte termijn wordt uitgezet naar Bulgarije. Daar heeft hij als eerste asiel aangevraagd. De verdachte wil dat zelf niet. Hij is van mening dat hij in Nederland een betere behandeling kan krijgen. De rechter doet over twee weken uitspraak.

(Bron: RTV Noord, Roze Golf)

