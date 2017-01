Thema van botenparade Amsterdam: ‘This Is My Pride’

on

Het thema voor de botenparade van de Amsterdam Gay Pride is dit jaar ‘This Is My Pride.

‘Dit jaar gaan we terug naar de kern van ons ontstaan en zetten we aan de ene kant de Amsterdamse ‘LHBTI-community’ en de vrijheid die wij hebben om in Amsterdam te leven zoals we willen, centraal.

Tegelijkertijd vragen we aandacht voor de persoonlijke strijd die LHBTI’s (nog steeds) hebben om te kunnen zijn, wie ze zijn en hen daar ook trots op te laten zijn’, aldus Lucien Spee van de organiserende stichting Amsterdam Gay Pride (AGP).

Het thema is geïnspireerd op Shirley Bassey’s ‘This Is My Life’. ‘This Is My Pride. Dit is mijn festival. Dit is wie ik ben.’

Ballotagecommissie

De inschrijving voor de botenparade staat open tot en met 5 februari. De inschrijvingen worden beoordeeld door een ballotagecommissie, die kijkt of de inschrijving geschikt is voor deelname aan de parade. In totaal kunnen er net als voorgaande jaren tachtig boten meevaren. Als er meer dan tachtig geschikte kandidaten zijn, wordt er geloot.

De ballotagecommissie staat onder voorzitterschap van Frits Huffnagel (voorzitter AGP) en bestaat verder uit de AGP-bestuursleden Marie Ricardo (COC), Josee Rothuizen (Senior Pride) en Cornald Maas, die voor AGP in de jury van de Botenparade zit. Op 12 februari wordt bekend gemaakt welke deelnemers worden toegelaten.

De Amsterdam Gay Pride wordt dit jaar van 29 juli tot 6 augustus 2017 gehouden; de botenparade is op zaterdag 5 augustus.

