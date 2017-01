Gay Babyboom te zien tijdens Ouderschapsdag en op tv

on

De documentaire ‘Gay Babyboom’ van Pim Mookhoek over het waarmaken van de kinderwens onder homo’s en lesbiennes wordt zondag 15 januari vertoond op een Roze Ouderschapsdag in Amsterdam van de stichting Meer Dan Gewenst.

In de documentaire verschillende homostellen en hun kinderen aan bod. De centrale rol is weggelegd voor Len en Jermaine, twee aanstaande moeders die aan het begin van de film op zoek gaan naar een geschikte donor. Bij alle stappen in het proces mocht de camera aanwezig zijn en dat geeft een intiem kijkje in hun leven.

Herijking Ouderschap

Verder geeft Wilma Eusman op de Roze Ouderschapsdag een toelichting op het advies van de Commissie Herijking Ouderschap. Zij was lid van de commissie.

‘s Middags is er een informatiebijeenkomst voor LHBT’ers met een kinderwens.

De dag is voor wensouders, maar ook voor mensen die al een roze gezin hebben. Aanmelden is een vereiste.

Televisie

De documentaire ‘Gay Babyboom’ is donderdag 12 januari om 21:00 uur te zien bij BNN op NPO 3.

(Foto: Gay Babyboom)

