Radio 08-01: Over geloof, eenzaamheid en Zwolle

De in Zwolle woonachtige Bert Koerselman heeft een nieuw boek geschreven; Overleven heet het en is zijn vierde boek.

In het boek ontdekt Rik Bredewold dat zijn gevoelens voor jongens meer inhoudt dan alleen maar vriendschap en gaat zijn stiefbroer een grote rol in zijn leven spelen wat voor de nodige verwikkelingen zorgt.

In de Roze Golf een uitgebreid gesprek met schrijver over de autobiografische elementen in het boek. Een gesprek over geloof, eenzaamheid en Zwolle.

De uitzending van zondag 8 januari is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel