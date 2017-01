Opinie: Agressors kunnen hun gang gaan in AZC’s

on

In de asielzoekerscentra in Nederland wordt niet opgetreden tegen mensen die zich agressief gedragen tegen kwetsbare asielzoekers. Dat stelt de uit Aleppo gevluchte homoseksueel Hazem Darwiesh in een opiniestuk in NRC.

Hij beschrijft wat het neersteken van een Iraanse asielzoeker in Bellingwolde met hem doet. De man werd neergestoken omdat hij homo is. ‘Mijn ogen prikken en worden vochtig, maar mijn hart is koud. Het beeld verkilt me. Ik zie mezelf in hem.’

Regenboogarmband

Zelf maakte hij mee dat zijn bed werd onder geplast door een kamergenoot vanwege zijn geaardheid. Ook werd hij bedreigd omdat hij een regenboogarmbandje om had. ‘Uit angst heb ik het afgedaan.’

Uitschot

‘Je bent hier in Nederland onder gezag en toezicht van de Nederlanders. Het zou niet zo mogen zijn, maar met eigen ogen kan ik zien dat kwetsbare vluchtelingen worden achtergesteld bij vluchtelingen met de grootste mond. Zij weten precies hoe ze zich moeten gedragen om hun zin te krijgen. Hier in Nederland moet eerst iets ergs gebeuren voordat er actie wordt ondernomen. De actie is dan, uiteindelijk, dat de zwakkere vluchtelingen verplaatst worden als uitschot.’

Bloedvergieten

‘Of we nu open zijn over onze geaardheid of niet, het brengt geen verandering in een situatie die we juist probeerden te ontlopen. Het geeft ons geen waardig leven en redt ons niet van geweld. Uiteindelijk is er geen verschil. Het helpt niet om het bloedvergieten te stoppen, en er is geen verschil tussen de waarde van ons bloed in Syrië of Nederland.’

