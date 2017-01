Gay Film Night in Deventer met ‘Beautiful Something’

on

De Gay Film Night van december in Filmhuis De Keizer in Deventer is vanwege de feestdagen verplaatst naar dinsdagavond 3 januari. Dat betekent dat er deze avond een ‘roze’ film te zien.

Op het programma staat ‘Beautiful Something’ van regisseur Joseph Graham (VS 2016.

Tijdens een lange broeierige nacht in Philadelphia zijn vier mannen op zoek naar contact en identiteit. De ontmoetingen die volgen leiden niet alleen tot seksuele escapades maar ook tot een nieuw zelfinzicht. Beautiful Something is een autobiografisch verhaal van regisseur en scenarioschrijver Joseph Graham die verschillende kanten van het homo-zijn laat zien. Intense seks-scenes worden afgewisseld met intieme gesprekken over liefde en hunkering.

Entree is € 8,50 (op vertoon geldige COC-ledenpas of Filmhuis-kaart € 6,50).

Het is mogelijk hier kaarten te kopen en te reserveren.

