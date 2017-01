Café OK en Club-T houden weer bijeenkomsten in Zwolle

on

In Zwolle wordt zaterdag 7 januari weer Café Oké gehouden, speciaal voor iedereen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking, die ontdekt heeft homo-, lesbische of biseksuele gevoelens te hebben.

De cafémiddag is er elke eerste zaterdag van de maand, van 14.00 tot 17.00 uur. Locatie is wijkcentrum De Enk, Enkstraat 67 in Zwolle.

Zondag 8 januari is in Zwolle Club-T voor transgender personen, zowel transmannen als transvrouwen. Maar ook voor crossdressers, genderqueers en voor diegene die nog zoekende zijn naar hun gender identiteit. Dus voor iedereen die zich om welke reden dan ook, verbonden voelt met de transgendergemeenschap.

Club-T wordt gehouden van 14:30 tot 17:30 uur bij stichting Focus, Zerboltstraat 63a in Zwolle.

