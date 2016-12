Radio 01-01: Nog één keer het Roze Geluid van 2016

on

De aanslag in Orlando, het overlijden van Joop van den Haak en George Michael, de sluiting van ’t Ginkelse Zand, maar ook de regenboogpaden die in steeds meer plaatsen geschilderd worden en de regenboogvlag die op Coming-Out Dag in steeds meer plaatsten gehesen wordt.

Verder natuurlijk het advies aan de regering om het draagmoederschap en de meerouder-gezinnen te regelen. Dat was nieuws in 2016.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar in de Roze Golf nog één keer het roze geluid van 2016.

De uitzending van zondag 1 januari is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

