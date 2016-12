Gratis kaarten voor George Michael Tribute in no time op

on

De gratis kaarten voor het George Michael Tribute in Paradiso Amsterdam waren binnen de kortste keren vergeven. De mogelijkheid om gratis kaarten te reserveren ging vanmiddag om 12:00 uur van start. Binnen enkele seconden waren de kaarten op.

Het George Michael Tribute is op maandag 16 januari. Diverse artiesten brengen er een eerbetoon aan de op Eerste Kerstdag overleden zanger. Wie er komen optreden, is nog niet bekend. De artiesten worden begeleid door het New Amsterdam Orchestra.

(Bron: Roze Golf)

