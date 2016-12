‘Homo?! Boeit geen flikker’ is voor het eerst te zien op tv

on

De film ‘Homo?! Boeit geen flikker’ van de uit Ruurlo afkomstige Jelle Kleinhesselink is vrijdag 30 december te zien op TV Enschede.

De film draait om de 16-jarige Mees (foto), gespeeld door Bryan Freriks, die ontdekt dat hij op jongens valt. Hij moet dat gaan vertellen aan zijn ouders en aan zijn vriendin Sandra. Op een avond besluit hij het thuis te vertellen voor het avondeten.

Jelle Kleinhesselink wil met de film de acceptatie van homoseksualiteit bespreekbaar maken. De film kan gebruikt worden door bijvoorbeeld scholen en verenigingen om het gesprek op gang te brengen.

De film ging in augustus in première en is vrijdagavond voor het eerst op televisie te zien.

De lokale omroep TV Enschede zendt de film, die voor een deel in Enschede is opgenomen, uit om 18:15 uur en wordt de hele avond elk uur herhaald. De film is ook via een livestream te zien.

