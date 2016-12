Gay Pride in Lemelerveld om ‘wat te doen aan imago’

on

Lemelerveld krijgt een Gay Pride. Drie jongeren hebben het initiatief genomen om een dergelijk evenement komend jaar op maandag 31 juli tijdens de jaarlijkse feestweek te organiseren.

Eén van de initiatiefnemers is Karijn Lodewijks legt uit waarom er een Gay pride moet komen in het dorp: ‘Omdat wij vinden dat hier in de buurt eigenlijk vrij weinig te doen is voor gays en wij vinden dat hier verandering in gebracht moet worden.’

Ze gaan zicht richten op ‘feest, muziek, gezelligheid. Dat soort dingen.’

Het begon als een grap, maar het begint nu serieuze vormen aan te nemen, schrijven de initiatiefnemers op de speciale Facebookpagina.

‘Vaak wordt gedacht dat dit volledig geaccepteerd is, maar dit blijkt uit eigen ervaring niet altijd het geval te zijn. De stap om uit de kast te komen, voelt vaak nog als groots aan.’

‘Wij vinden dat iedereen moet kunnen zijn zoals hij of zij is en wil gedragen. Vanuit deze gedachte organiseren wij dit evenement. Ook hebben wij gemerkt dat de Amsterdamse canal pride een bepaald beeld heeft neergezet (ordinair, overdreven etc.) van de LGBT gemeenschap. Dit imago willen wij aanpakken.’

De drie krijgen louter positieve reacties op hun initiatief. ‘We hebben van de dominee een reactie gekregen. Hij heeft aangeboden om net als bij de Roze Viering een soort preek te houden’, vertelt Lodewijks.

