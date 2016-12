Opmerking van presentator The Grand Tour valt verkeerd

on

Ophef over het programma The Grand Tour van Amazon. In de aflevering van afgelopen vrijdag werd het interieur van de Volvo S90 besproken. Jeremy Clarkson: ‘Het enige probleem is dat je in zo’n auto onmogelijk van een Magnum met chocolade kan genieten.’ Waarop Hammond zegt: ‘Dat maakt niet uit. Ik eet geen ijsjes. Dat heeft te maken met hetero zijn.’

Clarkson en May reageren ‘verontwaardigd’. Clarkson: ‘Zeg je nu dat alle kinderen homoseksueel zijn?’ Hammond: ‘Nee, er is niets mis met ijs. Maar een volwassen man die ijsjes eet, je weet wel…’

Verkeerde boodschap

Een woordvoerder van de Engelse homorechtenorganistaie Stonewall noemt de opmerkingen van Hammond niet allen belachelijk, maar stelt dat ‘ze zorgvuldig gekozen zijn om te bespotten en te kleineren’.

‘Stonewall traint leraren om homofobe, bifobische en transfobie verdachtmakingen als deze aan te pakken, dus om dit soort taal op televisie te horen is zeer teleurstellend en is ene verkeerde boodschap aan jonge mensen.’

Lange weg

Mensenrechtenactivist Peter Tatchell windt zich op in The Guardian: ‘We leven in een perverse wereld waarin een alledaags pleziertje als het eten van een ijsje het onderwerp wordt van een homofobe toespeling. Vooroordelen zijn al erg genoeg, maar het applaudisserende publiek maakt het nog erger. Het laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben.’

Zielig

Op Twitter krijgt Richard Hammond er van langs. Hij wordt uitgemaakt voor homofoob. ‘Als je je ooit hebt afgevraagd of homofoben echt klootzakken zijn: hier is een niet-grappige Richard Hammond’.

‘Best zielig eigenlijk, dat Richard en co aandacht proberen te krijgen door homofobe grapjes te maken’.

Fans van het programma vinden de ophef nogal overdreven. ‘Stel jullie niet zo aan, het was gewoon grappig, of wacht: over homo’s mogen we niet lachen!’

Richard Hammond zelf heeft vooralsnog niet gereageerd op de commotie rond de aflevering.

Top Gear

The Grand Tour is de opvolger van Top Gear. Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond maakten de overstap naar Amazon, nadat Clarkson de laan was uitgestuurd door de BBC. Na een aantal politiek incorrecte opmerkingen in diverse afleveringen van Top Gear, was een klap buiten de uitzending die hij uitdeelde aan een producer de druppel die de emmer deed overlopen.

De uitzending is hier te zien, de gewraakte passage begint op na 14 minuten.

(Bron: The Guardian, foto: screenshot The Grand Tour Amazon)

