Zanger George Michael is op 53-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn manager. Michael was thuis in Goring-on-Thames in Oxfordshire, vlakbij Londen.

De doodsoorzaak is onbekend, de politie laat weten dat er geen sprake is van verdachte omstandigheden. Amerikaanse media melden dat hij is overleden aan hartfalen.

Volgens de manager is Michael vreedzaam heengegaan. Hij laat weten dat de familie vraagt om hun privacy te respecteren in deze moeilijke en emotionele periode.

De laatste jaren leidde hij een teruggetrokken leven. Eerder deze maand werd aangekondigd dat hij aan een nieuw album werkte.

Last Christmas

George Michael werd geboren op 25 juni 1963 als Georgios Kyriacos Panayiotou in het noorden van Londen. Hij begon zijn carrière in de jaren ‘80 met de band Wham! samen met Andrew Ridgeley. Grote successen zijn Wake me up before you go-go, Freedom en de kerstkraker Last Christmas. Dat lied staat op nummer 530 in de Top 2000 van dit jaar. Wham! is in die tijd de eerste westerse popgroep die in China optreedt.

Solocarrière

Vlak voordat hij stopte met Wham! had hij groot succes met Careless Whisper. Zijn eerste eerste solo-album Faith (1987) werd eveneens een groot succes. Er zijn meer dan 20 miljoen exemplaren van dat album verkocht. De nummers op het album zijn serieuzer van toon dan die in zijn Wham!-tijd. Hij maakte op het Tribute-concert voor de overleden Queen-zanger Freddie Mercury in 1992 indruk met zijn vertolking van Somebody to Love. Hij heeft in totaal meer dan 100 miljoen platen verkocht en won vele Grammy’s. Hij nam duetten op met onder andere Aretha Franklin, Ray Charles, Luciano Pavarotti en Elton John.

In 1993 overleed zijn partner Anselmo Feleppo. Hij had aids en overleed aan een door deze ziekte veroorzaakte hersenbloeding. Michael raakte in een diepe depressie en schreef zo’n anderhalf jaar lang geen nieuwe nummers.

Strijd

In die tijd was hij wel veel in het nieuws door zijn strijd tegen platenmaatschappij Sony. Hij wilde van zijn contract af, dat hij op 18-jarige leeftijd had ondertekend. De rechter oordeelde dat hij zijn minimale verplichtingen aan Sony moest nakomen, maar de zanger weigerde nieuw werk te schrijven voor Sony. Het conflict werd een jaar later opgelost. Het label Dreamworks nam George Michael over van Sony. Zijn eerste werk voor het nieuwe label was Jesus to a child, een ode aan zijn overleden vriend.

Coming out

In 1998 werd hij het middelpunt van een schandaal. George Michael werd gearresteerd in een openbaar toilet in Beverly Hills, vanwege schennis van de eerbaarheid. Het dwong hem om uit de kast te komen als homoseksueel. Hij kreeg een boete en 80 uur taakstraf opgelegd. Kort daarna bracht Michael het nummer Outside uit, waarin hij zingt over seks in openbare gelegenheden. In de bijbehorende provocerende videoclip zijn zoenende agenten te zien.

Drugs

In de periode 2006 tot en met 2010 is de zanger verschillende keren opgepakt voor drugsgebruik en rijden onder invloed. Een paar keer werd hij buiten bewustzijn in zijn auto gevonden. Hij beschadigde andere auto’s door dronken rond te rijden en in 2010 reed hij onder invloed een winkelpand binnen. In deze jaren had hij een relatie met Kenny Goss, maar maakte bij een optreden in augustus 2011 bekend dat het uit was.

In november 2011 belandde George Michael met een longontsteking in een Oostenrijks ziekenhuis. Hij zou lijden aan de longziekte ARDS, die plotseling de kop op kan steken. Hij balanceerde 48 uur lang op het randje van de dood, maar herstelde. Wel bleef hij last houden van de gevolgen van de longontsteking. Hij zag onder meer af van een Australische tournee.

Goede doelen

George Michael was actief voor diverse goede doelen. Hij hielp geld inzamelen voor de strijd tegen AIDS, steunde de strijd voor homorechten en zette zich in voor kinderen in nood.

(Bron: NOS, AP, foto: georgemicheal.com)

